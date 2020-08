Covid-19 - Il dato della Johns Hopkins University - In India il numero delle vittime è sopra la soglia dei 40mila - In Germania salgono i contagi per il secondo giorno consecutivo

Roma – Coronavirus, superati i 19 milioni di casi nel mondo.

Sono più di 19 milioni le persone che nel mondo hanno contratto il Covid-19. I dati sono quelli della Johns Hopkins University che registrano a 19 milioni 101mila 222 il totale delle persone contagiate.

Sono invece 715mila 013 le persone che nel mondo hanno perso la vita per complicanze legate al Coronavirus.

Particolare preoccupazione per l’India dove il numero delle vittime ha superato la soglia dei 40mila. Secondo i dati dell’università americana, il paese registra ad oggi 40mila 699 decessi a fronte di 1milione 964mila 536 contagi.

L’attenzione resta alta anche negli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime ha superato la soglia dei 160mila, secondo la Johns Hopkins University. 4milioni 881mila 974 i casi confermati.

Per il secondo giorno consecutivo salgono ancora i contagi in Germania, arrivando a 1.147 nuove infezioni in un giorno (erano 1.045 ieri) e riportando i livelli di diffusione dell’epidemia indietro di tre mesi, ai primi di maggio. I dati sono quelli del Robert Koch Institut.

7 agosto, 2020