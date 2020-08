Coronavirus, test drive-in attivi al porto di Civitavecchia

Covid-19 - Lo comunica l'Unità di crisi della regione Lazio

Civitavecchia – Da ieri sera a Civitavecchia è attivo il servizio drive-in per il test sul Coronavirus. A comunicarlo è l’Unità di crisi Covid-19 della regione Lazio.

Il servizio viene effettuato a piazzale della Pace.

L’Unità di crisi in una nota specifica anche che “i viaggiatori di rientro da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e Sardegna possono recarsi in ognuno dei drive-in regionali presenti sul territorio per effettuare il test”.

22 agosto, 2020