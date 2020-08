Coronavirus, via libera ai test sierologici sui vigili urbani di Tuscania

Salute - Sono sette i dipendenti del corpo di polizia municipale che potranno usufruire del servizio

Tuscania – Via libera della Asl di Viterbo ai test sierologici per mappare il contagio da Coronavirus su sette dipendenti del corpo di polizia municipale del comune di Tuscania.

Porta la data dell’11 agosto la determina che fa seguito al protocollo d’intesa firmato tra Regione Lazio, Anci e Upi finalizzato ad estendere l’indagine di sieroprevalenza agli operatori di polizia locale dei comuni, delle province e della Città Metropolitana del Lazio, coinvolti nelle attività di contrasto alla diffusione dell’infezione da Sars‐Cov‐2.

I test cui sarà sottoposto anche il personale dei vigili urbani di Tuscania hanno lo scopo di aumentare la conoscenza dello stato di salute di determinate categorie di lavoratori, maggiormente impegnati nel contrasto alla diffusione del virus.

I test sierologici, su base individuale e volontaria, per cui la Regione Lazio si impegna a coprire gli oneri finanziari, quantificati in euro 200mila per l’anno 2020, sono stati effettuati nella prima fase agli operatori sanitari, agli operatori delle forze dell’ordine e assimilati o comunque coinvolti nell’assistenza nel periodo epidemico in strutture della Regione Lazio.

Sono stati quindi estesi, con le stesse modalità, anche alla polizia locale.

Il personale soggetto all’indagine dovrà essere preventivamente informato della valenza e dei limiti del test e dovrà sottoscrivere l’autorizzazione all’utilizzo dei suoi dati e risultati ai fini di sanità pubblica.

12 agosto, 2020