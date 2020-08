Covid-19, schizzano a 116 gli attualmente positivi nell’Alto Lazio

Coronavirus - Nelle ultime 24 ore boom di contagi (12) nel territorio della Asl Roma 4 e 3 nella Tuscia, nessuno nel Reatino

Condividi la notizia:











Viterbo – (f.b.) – Coronavirus, schizzano a 116 gli attualmente positivi nell’Alto Lazio.

Nel giorno in cui in Italia i nuovi contagi da Covid-19 hanno superato quota mille in 24 ore (1071 per l’esattezza), l’Alto Lazio ha registrato 15 casi, tre nella provincia di Viterbo e ben 12 nel territorio della Asl Roma 4. Del resto proprio ieri la regione Lazio è stata quella con il record nazionale di tamponi positivi: 215.

Per quanto riguarda la Tuscia i tre nuovi casi sono di due residenti di Civita Castellana, tornati da un soggiorno in Sardegna, e una di Tarquinia, rientrata dalla Spagna. Nessuno di loro ha avuto bisogno di ricovero in ospedale, quindi stanno trascorrendo la convalescenza a casa.

L’unica persona che si trova nel reparto di Malattie infettive di Belcolle è un’anziana di Viterbo, mentre gli altri 23 sono tutti nelle proprie abitazioni. A questi vanno aggiunti i due migranti risultati positivi ad Orte e tuttora domiciliati nel centro di accoglienza, per un totale di 26 attualmente positivi. 261, invece, sono le persone in isolamento fiduciario e 4442 quelle che sono già uscite dal periodo di quarantena. I guariti restano 445 e 26 i morti.

Ma ieri a far salire considerevolmente il numero dei contagiati da Coronavirus è stata la zona della Asl Roma 4. Qui sono stati rilevati ben 12 tamponi positivi: tre a Sacrofano, Anguillara e Trevignano, uno a Formello, Bracciano e Morlupo. A questi devono sommarsi gli altri 53 dei giorni scorsi per un totale, quindi, di 65 attualmente positivi così suddivisi: 14 a Cerveteri, 9 ad Anguillara, 7 a Santa Marinella, 6 a Civitavecchia, 5 a Bracciano e Sacrofano, 4 a Trevignano, 3 a Castelnuovo di Porto e Formello, 2 a Morlupo e Riano Flaminio, 1 a Campagnano, Canale Monterano, Capena, Filacciano e Ladispoli.

Altissimo, però, anche il numero dei guariti complessivi del territorio di Roma 4 che è arrivato a quota 779.

Nel Reatino non c’è stato nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi resta a 25.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 494 (153 a Viterbo; 341 in provincia)

Attualmente positivi: 24 + 2 migranti a Orte

Guariti: 445

Morti: 25 + 1 Ricoverati: 1 a Belcolle

In quarantena: 261

Usciti dalla quarantena: 4442 Comuni con ancora positivi

Viterbo: 153 casi (6 morti e 138 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 26 casi (1 morto e 23 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Civita Castellana: 11 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (3 guariti)

Sutri: 4 casi (3 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Nepi: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Orte: 10 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











23 agosto, 2020