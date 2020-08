19enne positivo dopo una vacanza a Corfù con centinaia di ragazzi

Coronavirus - Il giovane è in convalescenza nella sua casa a Grotte di Castro - Non si fermano i contagi a Rieti, dove continua a incidere il focolaio del centro estivo

Viterbo – (r.s.) – Ha 19 anni l’ultimo paziente della Tuscia infettato dal Coronavirus. Vive a Grotte di Castro e, come puntualizza l’amministrazione, è risultato positivo dopo una vacanza in Grecia: “L’origine del contagio non viene direttamente dal territorio comunale”.

Il ragazzo avrebbe trascorso una decina di giorni a Corfù, partecipando a un viaggio per studenti a cui avrebbero preso parte centinaia di giovani tra i 16 e i 26 anni provenienti da tutta Italia. L’andata e il ritorno dall’isola con la nave. Poi, una volta a casa, la necessita di fare il tampone che ha fatto emergere l’infezione.

Mentre l’assessore regionale alla sanità Alessio d’Amato assicura che è stato “avviato il contact tracing internazionale”, la Asl di Viterbo e il comune di Grotte di Castro fanno sapere che “sono state attivate tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus”. Nelle ultime 24 ore le quarantene nella Tuscia sono aumentate di due unità: si tratterebbe dei contatti stretti del 19enne, che sta trascorrendo la convalescenza a casa.

La situazione al momento non desterebbe particolare preoccupazione, ma si stanno attendendo i risultati dei tamponi fatti dopo la positività del ragazzo.

Ieri, mercoledì 12 agosto, è salito a 475 il totale dei contagi a Viterbo e provincia. I guariti restano 443, mentre diventano sette i malati: quattro a Viterbo (un’anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle), un paziente di Montalto di Castro in convalescenza in un ospedale fuori regione, un uomo del Bangladesh residente a Orte e il giovane di Grotte di Castro. A questi vanno aggiunti i due migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Orte.

In isolamento domiciliare ci sono 205 persone, mentre 4mila 250 hanno concluso la quarantena. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 17mila 571 tamponi, 125 nelle ultime 24 ore.

In Sabina non si fermano i contagi: continua a incidere il focolaio del centro estivo all’istituto Divino Amore di Rieti. Ai già positivi, tra cui tre minori (due bambine di 2 e 7 anni e un bambino di 8), due suore e altrettante maestre, ieri si sono aggiunti altri due casi. Quelli di una 31enne e di un uomo di 56 anni che “hanno – spiega la Regione – un link familiare con il cluster del centro estivo dove è in corso l’indagine epidemiologica”.

Sempre ieri la Asl di Rieti ha registrato un terzo infetto, un 55enne di rientro nel capoluogo dalle Marche, che porta a 24 i malati. In sorveglianza domiciliare ci sono 275 persone (tutte asintomatiche), 21 ne sono uscite nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la Asl Roma 4, è stato contagiato un residente di Riano ricoverato al presidio Columbus del policlinico Gemelli. I positivi diventano quindici: tre a Cerveteri, due a Capena, Civitavecchia e Fiano Romano, uno ad Allumiere, Bracciano, Campagnano, Formello, Ladispoli e Riano.

Finora sono guarite 770 persone e sono stati fatti 18mila 204 tamponi.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 475 (148 a Viterbo; 327 in provincia)

Attualmente positivi: 7 + 2 migranti a Orte

Guariti: 443

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 2 (1 a Belcolle; 1 fuori regione)

In quarantena: 205

Usciti dalla quarantena: 4250

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 148 casi (6 morti e 138 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Montefiascone: 35 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 24 casi (1 morto e 23 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Marta: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Civita Castellana: 7 casi (7 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Capodimonte: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Sutri: 3 casi (3 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Blera: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Nepi: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Bassano in Teverina: 1 caso (1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

13 agosto, 2020