Covid, chiude anche Phi Beach in Costa Smeralda

Arzachena - Disposti i tamponi per tutto il personale del locale

Arzachena – Covid, ancora una chiusura tra i locali più in voga della Costa Smeralda.

A spegnere luci e musica, dopo il Billionaire e il Sottovento di Porto Cervo finiti nella bufera per i casi di positività al Coronavirus tra staffe e dipendenti, oggi è anche il Phi Beach di Baja Sardinia. Il locale ha infatti annunciato la fine delle attività per questa estate.

Il discoclub adagiato sulle rocce di Forte Cappellini, è fra i locali della movida smeraldina in cui l’Ats ha sottoposto a tampone rinofaringeo tutto il personale dipendente. Gli esiti delle analisi non sono ancora stati resi noti e potrebbero essere divulgati in giornata.

27 agosto, 2020