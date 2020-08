Covid, a fine agosto vaccinati i primi tre volontari allo Spallanzani

Roma - I candidati saranno attentamente e costantemente monitorati

Roma – Covid, saranno vaccinati tra il 24 e il 26 agosto i primi tre volontari all’ospedale Spallanzani di Roma.

Nel giorno in cui si sono aperte le selezioni per il reclutamento dei candidati, l’istituto capitolino per le malattie infettive, avrebbe già trovato i primi tre volontari da sottoporre al vaccino per il coronavirus.

“Si prevede di vaccinare il primo gruppo di 3 volontari tra il 24 ed il 26 agosto. Nel corso dei giorni successivi i volontari vaccinati saranno attentamente monitorati” fanno sapere dallo Spallanzani.

“Se non si osserveranno eventi avversi significativi i successivi 3 volontari, che riceveranno una dose più alta di vaccino, saranno vaccinati tra il 7 ed il 9 di settembre”, conclude l’istituto.

10 agosto, 2020