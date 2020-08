Covid, “In Italia i dati più bassi dell’Unione Europea”

Roma - Il ministro Speranza: "Da qualche settimana siamo in una fase di stabilità"

Roma – In Italia ci sono 5,2 casi di coronavirus per 100mila abitanti, il più basso in Europa.

A riferirlo è il ministro Roberto Speranza, che nell’informativa al senato sull’emergenza sanitaria, riferendosi ai dati raccolti dal centro europeo per il controllo delle malattie, sottolinea come il nostro paese sia quello “messo meglio per la situazione epidemica”.

Situazione ben più critica altrove. I casi per 100mila abitanti salgono a 8,4 in Germania, 12,6 nel Regno Unito, 19 in Francia, 25,3 in Croazia, 53,6 in Spagna, fino ai 75,1 in Romania.

“Da qualche settimana siamo in una fase di stabilità – ha detto Speranza – Il virus circola, focolai ci sono, ma il sistema di monitoraggio e prevenzione ci mette in condizione di intervenire tempestivamente. Occorre aumentare la nostra capacità di resilienza per isolare i focolai e i casi che si presentano per intervenire efficacemente come si sta facendo”.

Il ministro della salute ha inoltre illustrato le tre regole base anti-contagio che saranno contenute nel prossimo dpcm: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani.

6 agosto, 2020