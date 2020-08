Se il Covid non dà tregua, Gloria non verrà montata nemmeno sul sagrato della chiesa

Viterbo - Santa Rosa - L'ipotesi del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Viterbo – (r.s.) – Santa Rosa, il sindaco Giovanni Arena lo aveva anticipato: “Gloria di fronte al monastero Covid permettendo”.

Se il Coronavirus non dovesse dar tregua, infatti, la macchina di santa Rosa non verrà montata neppure sul sagrato della chiesa. È quanto ipotizzato nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura.

Il rischio è sempre lo stesso, quello di eventuali assembramenti e contagi. Nonostante siano già stati studiati dei percorsi obbligati che permettano di ammirare Gloria in tutta sicurezza.

La macchina di santa Rosa, stando ai piani, dovrebbe essere assemblata la prossima settimana. Sarà poi visibile a viterbesi e turisti dal 29 agosto al 13 settembre. Ora la speranza è che il Coronavirus, dopo aver fatto saltare il trasporto, dia almeno la possibilità di ammirare la macchina di fronte al monastero.

La decisione definitiva verrà presa nei primi giorni della prossima settimana quando, come fa sapere Arena, la “commissione prefettizia tornerà ad aggiornarsi e valuterà se è il caso di procedere con l’assemblaggio o annullare”.

22 agosto, 2020