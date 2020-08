Covid, oggi le dimissioni di Briatore: proseguirà l’isolamento a casa Santanchè

Milano - L'imprenditore era stato ricoverato al San Raffaele lunedì dopo essere risultato positivo al tampone

Milano – verrà dimesso in mattinata Flavio Briatore.

L’imprenditore 70enne, risultato nei giorni scorsi positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele di Milano, oggi lascerà il suo letto d’ospedale. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, Briatore proseguirà il periodo di quarantena dalla storica amica e socia Daniela Santanchè, nella sua casa milanese.

“L’IRCCS Ospedale San Raffaele – spiegano dalla struttura – rende noto che domani mattina (oggi, ndr) sono previste le dimissioni del signor Flavio Briatore. Le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus SARS-Cov-2”.

“Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato. Mi sento bene – dice -. Non ho nulla di speciale. La temperatura è a posto, respiro bene e sono pure riuscito a lavorare. Anche se mi auguro di uscire presto”, aveva raccontato Briatore in un’intervista alla Stampa nei giorni scorsi.

