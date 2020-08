Roma - Preoccupano i nuovi contagi da rientro - Massima attenzione su Spagna, Grecia, Malta e Croazia

Condividi la notizia:











Roma – Covid, test rapidi in aeroporto per chi torna dai paesi a rischio e maggiori controlli nei porti e nei valichi di frontiera. E’ la proposta del ministero della salute che, in queste ore, si sta muovendo per evitare che i casi di positivi di rientro dalle vacanze facciano di nuovo impennare la curva dei contagi.

I test sono in corso di validazione e, se supereranno le verifiche del comitato tecnico scientifico, potrebbero finire in un provvedimento.

Massima attenzione da parte degli esperti per i vacanzieri e le persone di ritorno da Spagna, Grecia, Malta e Croazia, che negli ultimi giorni hanno fatto registrare un forte incremento di persone positive al coronavirus. A preoccupare gli esperti è anche l’abbassamento dell’età media di chi si ammala, ormai sotto i 40 anni. Questo significa che sono soprattutto i ragazzi, spesso asintomatici o con sintomi lievi, a far circolare il coronavirus.

Condividi la notizia:











11 agosto, 2020