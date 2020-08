Crea falsi profili della ex su Facebook e fa scattare l’annuncio: “Disponibile ad incontri sessuali”

Messina - Un uomo di 41 anni è stato arrestato per revenge porn - Avrebbe pubblicato anche video e foto esplicite

Messina – Crea falsi profili della ex su Facebook, pubblica foto e video espliciti e poi fa scattare l’annuncio: “Disponibile a incontri sessuali”. Arrestato per revenge porn un 41enne di Patti, in provincia di Messina.

L’uomo, stando a quanto si legge nella nota dei carabinieri, “divulgava sulla rete internet e su varie piattaforme telematiche immagini che ritraevano la ex in atteggiamenti intimi a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della vittima”. L’uomo, inoltre, “sui più noti social network creava falsi profili riconducibili alla donna, facendola apparire disponibile ad incontri sessuali con sconosciuti e attribuendole relazioni con uomini sposati. Tali condotte reiterate nel tempo hanno ingenerato nella vittima un perdurante stato di ansia, di timore e prostrazione morale”.

Il 41enne, originario del Libano, deve rispondere di atti persecutori aggravati, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, diffamazione aggravata, violenza privata e molestie.

6 agosto, 2020