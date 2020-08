Cresce il desiderio di escort, +52% di richieste nel Viterbese

Costume - Nonostante il Coronavirus - Ma diminuiscono le squillo in attività - I dati di luglio diffusi da Escort Advisor comparati con quelli dello stesso mese del 2019

Viterbo – Nella Tuscia il 4% in meno di escort attive a luglio rispetto allo stesso mese del 2019. Il numero di ricerche su Google, invece, è aumentato per quanto riguarda la parola chiave “escort viterbo”: rispetto a un anno fa, a luglio è stato registrato un +52%.

Quanto accaduto nella Tuscia è in linea con ciò che è successo nel resto d’Italia. Stando ai dati diffusi da Escort Advisor, sito di recensioni di escort, emerge, “indicizzando tutti gli annunci presenti su tutti i siti del settore, una diminuzione del 7% di escort attive a luglio sul territorio nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2019”.

Sempre in Italia “il numero di ricerche su Google da parte degli amanti del sesso a pagamento – fanno sapere da Escort Advisor con una nota – invece ha subito un aumento per quanto riguarda la parola chiave ‘escort+città’: rispetto al luglio 2019, si registra un +27% di ricerche nel mese di luglio appena concluso”.

Più annunci nelle città turistiche. “A Roma – riporta Escort Advisor – nel luglio 2019 erano presenti 3mila 623 escort attive, mentre il mese scorso erano 4mila 447 (+23%). A Firenze nel luglio 2019 erano presenti 1161 escort attive, mentre il mese scorso erano 1311 (+13%). A Palermo nel luglio 2019 erano presenti 499 escort attive, mentre il mese scorso erano 570 (+14%). A Genova nel luglio 2019 erano presenti 1002 escort attive, mentre il mese scorso erano 1130 (+13%). A Napoli nel luglio 2019 erano presenti 1562 escort attive, mentre il mese scorso erano 1623 (+4%)”.

Ma non è così in tutte le località. “A Milano – continua Escort Adivisor – nel luglio 2019 erano presenti 2mila 948 escort attive, mentre il mese scorso erano 2mila 309 (-22%). A Bologna nel luglio 2019 erano presenti 1735 escort attive, mentre il mese scorso erano 1200 (-31%). A Venezia nel luglio 2019 erano presenti 674 escort attive, mentre il mese scorso erano 609 (-10%). Ad Ancona nel luglio 2019 erano presenti 733 escort attive, mentre il mese scorso erano 427 (-42%). A Sassari nel luglio 2019 erano presenti 274 escort attive, mentre il mese scorso erano 225 (-18%)”.

Mike Morra, Ceo di Escort Advisor, spiega: “La minor disponibilità di escort attive questa estate può avere diverse cause. Prima di tutto è ridotto il numero di escort di origine straniera che attualmente trovano difficoltà negli spostamenti dai paesi di origine (Russia, Asia, Sud America, Romania). Oltre a questo, anche la volontà di ricevere meno clienti o di non ricominciare a lavorare almeno fino a settembre influisce sul numero di professioniste in attività”.

Escort Advisor conclude: “La tendenza che più stupisce questa estate è il comportamento dei clienti. Negli anni precedenti si registrava un interesse minore da parte degli amanti del sesso a pagamento, dato evidenziato dalle ricerche su Google. Questa estate, invece, complice una minor possibilità di fare vacanza, le ricerche, e dunque la domanda, sono aumentate, raddoppiando il lavoro delle escort che decidono di rimanere in attività in questo periodo”.

12 agosto, 2020