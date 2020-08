Crisi in Bielorussia, l’Ue imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze

Bruxelles - Lo fa sapere il presidente del Consiglio europeo Charles Michel

Bruxelles – Si è tenuto oggi il vertice straordinario del Consiglio europeo sulla crisi in Bieloriussia, dove continua la protesta popolare contro la contestata rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko.

Al termine dell’incontro il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l’Unione Europea imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e delle violazioni dei diritti civili nell’ex paese sovietico.

Inoltre, tramite le parole di Michel e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Ue ha affermato di non riconoscere ufficialmente l’esito delle elezioni in Bielorussia. Secondo i leader europei, infatti, le elezioni non sono state libere e corrette.

Già nei giorni scorsi Michel aveva espresso la sua opinione sulla crisi in Bielorussia. Sul proprio profilo Twitter il presidente del Consiglio europeo aveva scritto: “Il popolo bielorusso ha il diritto di decidere sul proprio futuro ed eleggere liberamente il proprio leader. La violenza contro i manifestanti è inaccettabile e non può essere consentita”.

19 agosto, 2020