“Una crisi senza precedenti al comune di Viterbo”

Politica - Massimo Erbetti (M5s) interviene dopo la seduta di consiglio saltata e la mancata approvazione del rendiconto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Questa è la maggioranza più compatta degli ultimi 20 anni. Qui non c’è Fioroni contro Panunzi o Gigli contro Gabbianelli e non c’è Santucci contro Arena. C’è una compattezza che raramente ho visto. C’è un dibattito, è vero, discutiamo tra noi, ma lo facciamo serenamente”.

Queste le dichiarazioni del consigliere Santucci nel consiglio comunale e come le profezie (sbagliate) di un novello Fassino, dopo pochi minuti, il capogruppo di Fratelli d’Italia Buzzi, chiede la sospensione del consiglio e viene giù il finimondo.

Al rientro tutto il gruppo dei fratelli d’Italia non si presenta in aula e manca il numero legale, niente approvazione del rendiconto. Una scena degna del miglior Caino, per rimanere in tema di fratelli.

Chissà perché, dalla maggioranza più compatta degli ultimi 20 anni in pochi minuti si è passati ad aprire una crisi senza precedenti nel comune di Viterbo?

Verrebbe anche a me la voglia di fare una profezia: forse il comune di Viterbo nulla c’entra e la crisi è stata innescata con una pugnalata alle spalle per avere in un qualche comune della Tuscia che andrà al voto a breve, un candidato Sindaco Meloniano?

Certo se così fosse, sarebbe un bello schiaffo agli elettori viterbesi che hanno riposto la loro fiducia nei Fratelli…ma questa è solo fantapolitica, solo la profezia di un grillino inesperto. Ci sarà sicuramente altro, e la spiegazione sarà sicuramente meno fantasiosa e più accettabile. Oppure no?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Massimo Erbetti Consigliere comunale M5s

4 agosto, 2020