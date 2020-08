“È inutile farli venire i croceristi senza fare pulire il paese, facciamo solo brutta figura”

Montefiascone - Il consigliere d’opposizione Augusto Bracoloni (Lega) nell'assise comunale - L'assessore Fabio Notazio: "Portare il turismo crocieristico nella città è un traguardo importantissimo"

Montefiascone – “Crocieristi: è inutile farli venire senza fare manutenzione al paese, facciamo solo brutta figura”. Il consigliere d’opposizione Augusto Bracoloni (Lega) nel consiglio comunale di sabato mattina a palazzo Renzi Doria Sciuga.

Il leghista ha evidenziato alcune criticità di manutenzione del paese nei luoghi turistici rimarcando l’importanza di fare i lavori e poi far venire i turisti.

Infatti l’assessore Fabio Notazio durante l’assise ha annunciato il progetto che ha incluso Montefiascone negli itinerari di Msc Crociere.

Il progetto è stato realizzato dall’associazione culturale Rocca dei Papi con la collaborazione di Angela Petretti.

“È un bellissimo progetto – ha detto Augusto Bracoloni in consiglio comunale – che spero l’assessore possa portare avanti. Ma all’assessore chiedo al tempo stesso: dove vive? Noi siamo un paese turistico e cambiamo le lastre a Corso Cavour nel periodo di ferragosto. Andiamo al Belvedere e gli alberi non fanno vedere quasi più il lago. Il paese è infestato di erba. Vogliamo risolvere qualche problema prima di far venire i crocieristi? È inutile che facciamo venire le persone, ci facciamo soltanto brutta figura”.

Poco prima in aula l’assessore alla cultura e al turismo Fabio Notazio ha annunciato il progetto.

“Ho avuto non poche difficoltà – ha spiegato l’assessore – a sostenere il bellissimo progetto dell’associazione Rocca dei Papi per coinvolgere Montefiascone nel gruppo di Msc Crociere. Oggi Montefiascone è presente nel touch screen della Costa Msc Meravigliosa. È un traguardo importantissimo che non c’era mai stato. È stata messa la prima pietra di questo mosaico chiamato turismo crocieristico e ora continueremo con le altre compagnie”.

Notazio in consiglio comunale ha rimarcato le difficoltà che ha incontrato il progetto prima del suo avvio.

“La strada è lunga e non semplice – ha aggiunto Notazio – perché ci sono pressioni da tutte le parti e perché non solo noi vogliamo il turismo crocieristico. È cercato da tutti i comuni della provincia. Oggi ci siamo riusciti grazie a questa associazione e ringrazio Angela Petretti per il suo sostegno e la sua tenacia per aver concluso insieme a me questo percorso”.

13 agosto, 2020