Dal 2021 in Germania obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno

Berlino - Julia Klockner, ministro dell'agricoltura: “Gli animali domestici non sono peliche”

Berlino – In Germania sono troppo pochi i cani che vengono portati con regolarità a fare passeggiate e a scorrazzare nella natura.

Julia Klockner, ministro dell’agricoltura, ha annunciato che ha intenzione di introdurre una legge che ordinerà di far fare al proprio cane almeno due passeggiate al giorno, per un totale di almeno un’ora. I cani non potranno inoltre essere lasciati in casa da soli per tutto il giorno.

La legge potrebbe intervenire anche in merito alle regole per gli allevamenti di cuccioli, a cui dovranno essere garantiti libertà e socialità.

“Gli animali domestici non sono peliche, i loro bisogni devono essere presi in considerazione” è intervenuta Julia Klockner.

20 agosto, 2020