“Dal sindaco non fantasie ma interventi concreti per far ripartire la città”

Il giornale di mezzanotte - Crisi in comune - Intervista a Giulio Marini (FI) dopo la prima riunione di maggioranza - Stasera il secondo incontro, con Arena che presenterà il suo piano di lavoro per il decoro di Viterbo

di Raffaele Strocchia

Condividi la notizia:











Viterbo – Crisi a palazzo dei Priori: la prima riunione, quella di lunedì, tra il sindaco Giovanni Arena e i partiti di maggioranza è stata, per usare le parole del primo cittadino, “propositiva”. Ma nella sostanza si è conclusa con un nulla di fatto. “È stato un incontro interlocutorio”, lo definisce 24 ore dopo il consigliere di Forza Italia Giulio Marini.

Nel tardo pomeriggio di oggi il secondo round. “Il dibattito entrerà nel vivo – assicura Marini -. Cosa vogliamo fare dopo due anni di ‘difficoltà’ generali a cui ora, però, dobbiamo trovare una soluzione?”.

Marini, che cosa ha detto Forza Italia lunedì?

“Abbiamo spiegato che ci siamo incazzati perché non stiamo risolvendo i problemi della città. Non abbiamo minacciato di staccare la spina alla giunta, ma l’abbiamo stimolata. Abbiamo una personalità politica: non è che tutti possono dire tutto, meno che Forza Italia. Abbiamo detto che siamo angosciati nel vedere i ‘balletti’ di questo o di quest’altro partito e abbiamo chiesto di essere decisi nella risoluzioni dei problemi. Stare così, fermi e immobili, non è piacevole. Viterbo ci chiede conto della nostra attività e non ci sono più giustificazioni”.

Questa sera il sindaco presenterà il suo piano di lavoro per il decoro della città…

“Ci esporrà quelle che secondo lui sono le priorità che la maggioranza dovrà affrontare. Non dovrà essere una lista di fantasie, ma di interventi concreti con tanto di costi”.

Piscina comunale: Arena punta a portarla in votazione in consiglio entro il 31 agosto, quando scade l’ennesima proroga alla gestione provvisoria della Fin…

“Portare la piscina in votazione in consiglio comunale è fondamentale. È diventato il casus belli della situazione, ma non lo sarebbe dovuto essere. Solo la Fin può dare quelle garanzie necessarie per l’utilizzo del complesso, che è esoso anche dal punto di vista dei costi. Solo dei professionisti possono far coincidere il livello qualitativo della struttura con il prodotto che deve offrire”.

Cosa pensa del rimpasto?

“Questa è una valutazione che dovrà fare il sindaco. Io aspetto prima i punti programmatici, poi valuteremo se gli assessori sono pronti a realizzare ciò di cui la città ha bisogno”.

Si è autosospeso da consigliere ma sta partecipando a questi incontri, perché?

“Perché me lo ho chiesto il mio partito e Arena, sennò sarei rimasto coerente con la mia decisione. Che ne sarà di me lo potrò decidere già stasera”.

Raffaele Strocchia

Condividi la notizia:











19 agosto, 2020