“Dalla Cisl Viterbo consulenze per le domande di oltre mille docenti precari”

Scuola - La soddisfazione del segretario generale Mannino: "Questi numeri testimoniano il nostro radicamento sul territorio"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Cisl scuola di Viterbo ha fornito assistenza e consulenza per la compilazione della domanda delle Gps – Graduatorie provinciali supplenze a un numero di docenti precari compreso tra i mille e i 1200, mentre un altro migliaio sono state le domande di partecipazione ai concorsi della scuola.

La consulenza è stata organizzata in modo da garantire condizioni ottimali dal punto di vista della sicurezza, ossia esclusivamente per appuntamento, con ingresso contingentato agli uffici, al fine di salvaguardare utenti e operatori, costretti al superlavoro, oltre gli orari ordinari, per soddisfare quanti si sono rivolti alla struttura per avere consulenza su una procedure ristretta in solo due settimane.

Grande soddisfazione della Cisl per l’ottimo lavoro e per i numeri realizzati, che testimoniano il forte radicamento cislino nella scuola viterbese.

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl Viterbo

7 agosto, 2020