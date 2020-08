Dalla task force anti-Covid all’igiene e sanità pubblica, nominata dirigente l’infettivologa Silvia Aquilani

Il giornale di mezzanotte - Sanità - Nominato responsabile della struttura complessa di Pediatria il medico viterbese 62enne Giorgio Bracaglia - Entrambi gli incarichi sono di durata quinquennale

Viterbo – All’infettivologa Silvia Aquilani l’incarico di direttore della struttura complessa di Igiene e sanità pubblica-Disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica nell’ambito del Dipartimento di prevenzione.

Si tratta di un incarico a tempo determinato, di durata quinquennale, a decorrere dal primo settembre 2020.

E’ stato invece conferito al dottor Giorgio Bracaglia, a decorrere dal prossimo primo ottobre, l’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pediatria, prevista nell’ambito del Dipartimento della salute della donna e del bambino.

La dottoressa Aquilani, già responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl nonché responsabile aziendale per la profilassi delle malattie infettive, dall’esplosione della pandemia è nota agli utenti viterbesi in quanto referente gestione Covid-19 per la Asl di Viterbo e coordinatrice della task force per l’emergenza.

Da sempre promotrice della vaccinazione contro l’influenza stagionale, ha curato per la Asl, da coordinatrice dei programmi di vaccinazione, campagne mirate alla sensibilizzazione dell’utenza, dagli over 65 ai soggetti a rischio di ogni età con patologie croniche, donne in gravidanza, personale sanitario e di pubblica sicurezza.

Giorgio Bracaglia, viterbese, 62 anni, per molti anni attivo a Tarquinia, già direttore del Dipartimento Materno Infantile della Asl Roma 5, si è laureato in Medicina e chirurgia nel 1983 presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, specializzandosi in pediatria nel 1987 e in gastroenterologia ed endoscopia digestiva nel 1993.

Nel 2014, quando era primario di pediatria all’ospedale di Tivoli, è stato eletto a Bergamo presidente nazionale della Società italiana di pediatria ospedaliera per il triennio successivo.

