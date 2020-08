Danilo Rea rende omaggio a Fabrizio De Andrè

Viterbo - Appuntamento alle 22 a piazza San Lorenzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un debutto, quello del 15esimo JazzUp Festival, premiato dal pubblico viterbese, che nella prima serata dell’evento ha affollato piazza San Lorenzo, location perfetta per questa nuova edizione dello storico appuntamento della programmazione culturale dell’Estate Viterbese.

JazzUp Festival, pur avendo risentito, come tutto il settore dello spettacolo, delle conseguenze della pandemia da Covid-19, ha comunque messo insieme un evento ed un programma di grandissima qualità.

“Un grande ringraziamento va al comune di Viterbo che crede con fermezza nel progetto” ha dichiarato il direttore artistico Giancarlo Necciari dal palco. Un plauso all’amministrazione anche da parte di Glauco Almonte uno dei direttori organizzativi del festival: “Abbiamo dovuto davvero fare salti mortali per riuscire a comporre e a tessere la trama di JazzUp, in tempi davvero strettissimi, teniamo soprattutto a ringraziare tutti coloro che hanno permesso al JazzUp Festival di sopravvivere ad un anno così terribile, ovvero le Istituzioni e tutti gli Sponsor, dal primo all’ultimo, che nonostante la grande ed imprevedibile crisi hanno continuato a credere in questo progetto, dimostrando passione, amore e grande umanità”.

Il serata di ieri ha visto protagonista, nella sezione millesuoni – in collaborazione con Magnamagna – il dj set di Orchestra Moderna che ha saputo creare un’atmosfera unica a Piazza della Morte durante l’ora dell’aperitivo. A Piazza San Lorenzo il concerto Piano Solo & Talks di Dado Moroni ha affascinato il folto pubblico. Moroni ha raccontato la sua personale visione della musica jazz suonando i suoi brani preferiti, composizioni originali e arrangiamenti unici per un viaggio nel mondo della storia del jazz, esplorando i diversi linguaggi che si sono succeduti nel tempo.

Stasera l’attesissima esibizione di Danilo Rea alle 22 a Piazza San Lorenzo. Prima del concerto-tributo a Fabrizio De Andrè, il pianista riceverà il Premio CivicoZero. Alle 19 appuntamento, per la sezione millesuoni a Piazza della Morte, con il djset di DjMaurovecchi.

Ricordiamo che tutti eventi del 15esimo JazzUp Festival sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e in virtù delle misure di sicurezza e prevenzione in vigore per il Covid-19, per i concerti serali della sezione atuttojazz a Piazza San Lorenzo è vivamente consigliata la prenotazione.

8 agosto, 2020