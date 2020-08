“Danni per decine di milioni di euro, chiederemo lo stato di calamità”

Maltempo - Viterbo - Il sindaco Arena dopo la tromba d'aria che si è abbattuta sulla città e la zona nord del comune - Il racconto di una lunga giornata - FOTO E VIDEO

di Stefania Moretti

Condividi la notizia:











Viterbo – “Chiederemo lo stato di calamità. Non abbiamo ancora notizie precise sull’entità, ma a occhio parliamo di qualcosa come decine di milioni di euro di danni”. Parola del sindaco Giovanni Arena, che ha passato il pomeriggio nella devastata campagna viterbese.

La tromba d’aria di ieri è stata l’apocalisse in pochi minuti: pini secolari e ulivi divelti, pali della luce abbattuti, tegole strappate dai tetti, le coperture di capannoni agricoli volate via come fogli di carta.

“Il vento ha sradicato anche molti pannelli solari. Solo quel danno lì ammonterà a un milione di euro, almeno – spiega il primo cittadino -. Oggi stesso cercherò di capire se la richiesta dello stato di calamità può essere fatta preventivamente o se serve la precisa quantificazione dei danni”.

Ieri mattina il maltempo imperversava senza voler aggredire, o almeno così sembrava; fino all’ora di pranzo i centralini delle forze dell’ordine non erano stati ancora presi d’assalto. Il disastro è arrivato verso le 13,30. Ha colpito per lo più la zona nord di Viterbo, tra Teverina e Verentana.

“I problemi più gravi li abbiamo avuti in strada Rinaldone – afferma il sindaco -. Cinque famiglie temporaneamente fuori casa, si tratterà probabilmente di pochi giorni, più un paio di aziende agricole, Bevilacqua e Nardi, molto danneggiate, ma i proprietari hanno appartamenti a Viterbo. Il comune si è coordinato con la Prefettura, abbiamo messo a disposizione gli alloggi usati dai servizi sociali per le emergenze. Avremmo pagato anche stanze d’albergo, ma non è servito: non abbiamo richieste di alloggi alternativi, ognuno si è organizzato con i parenti”.

La macchina organizzativa si è messa in moto subito. “Ci siamo attivati immediatamente, tramite la sala operativa, per trovare eventuali sistemazioni a chi ne potesse avere bisogno – dice il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti, alla fine di una lunga giornata -. Le case di strada Rinaldone sono inagibili, si tratterà di metterle in sicurezza, il vento ha causato gravi danni in particolare ai tetti”. Altre verifiche saranno fatte nei prossimi giorni, per valutare precisamente l’entità dei danni.

Polizia e carabinieri impegnati in decine di interventi, insieme ai vigili del fuoco. Lavoro senza sosta, per rimuovere alberi, rami e detriti finiti in strada. Il vento è stato così violento da abbattere perfino un rimorchio agricolo e un imponente traliccio: ecco il motivo del blackout che, ieri, all’ora di pranzo, ha fatto restare i viterbesi senza luce e corrente per circa un’ora.

La devastazione nelle immagini raccolte dai cronisti di Tusciaweb e dai lettori del giornale. “Scene di guerra”, hanno scritto alcuni. Una specie di terremoto. “Un evento nettamente superiore a una tromba d’aria”, lo ha descritto un abitante della zona. E il bilancio è di sole due persone al pronto soccorso solo perché molti non erano in casa.

Via Garbini e via della Palazzina trasformate in laghi. Alberi abbattuti in campagna e in città.

Alla prima allerta meteo della protezione civile regionale, diramata sabato per il 30 agosto e le successive 18-24 ore, ne è seguita un’altra oggi per il 31 e fino alle 18 ore successive. Oggi sarà un’altra giornata di grandine, pioggia, vento e temporali.

Stefania Moretti

Condividi la notizia:











31 agosto, 2020