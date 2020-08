Decreto Agosto, misure per 25 miliardi salvo intese tecniche

Roma - Il Cdm approva 12 miliardi per il lavoro - VIDEO

Roma – Più tempo per pagare le tasse, sblocco della cassa integrazione, quota una tantum del reddito di emergenza, fisco più leggero al sud per chi assume e su tutti i lavoratori. Questi i principali articoli del decreto agosto che il premier Giuseppe Conte ha esposto nella conferenza stampa a palazzo Chigi.

In particolare le tasse sospese a marzo, aprile e maggio potranno essere saldate in due anni.

La data col fisco resta fissata il 16 settembre, ma le rate da quattro diventano ventiquattro.

Blocco dei licenziamenti che potranno avvenire solo al termine della cassa integrazione Covid che verrà prorogata di 18 settimane, sei mesi di sgravi al 100% per assunzioni a tempo indeterminato e tre mesi per assunzioni a tempo determinato.

Per le imprese del sud agevolazioni del 30% dei contributi previdenziali.

Proroga del reddito di emergenza con una quota una tantum da 400€ a 800€ in base al nucleo familiare.

La ristorazione potrà contare su un fondo da 400 milioni. Salta il rimborso al cliente che paga con carta di credito al ristorante.

Sono previsti 482,5 milioni per la sanità, aumentati i fondi per il bonus baby sitter e circa 400 milioni in due anni per promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’acquisto di vaccini anti-Covid.

Arriva anche un fondo per la formazione delle casalinghe da 3 milioni l’anno a partire dal 2020.

Estensione della cassa integrazione ai lavoratori AirItaly e un aiuto di 600€ a giugno e luglio per i marittimi.

Confermato l’investimento nel settore automotive: 400 milioni per ecobonus auto e 90 milioni per contributi all’istallazione di colonnine di ricarica istallate da professionisti e imprese.

L’approvazione del consiglio dei ministri è avvenuto “salvo intese tecniche”, perché ancora non c’è un testo definitivo.

7 agosto, 2020