“Troppo degrado di notte”, il sindaco chiude il bar

Il giornale di mezzanotte - Orte - L'ordinanza di Giuliani accoglie una richiesta dei carabinieri, che segnalavano "presenza di soggetti d'interesse operativo e bottiglie di vetro abbandonate" davanti a un locale di corso Garibaldi

Condividi la notizia:











Orte – (a.c.) – “Degrado, bottiglie di vetro abbandonate nei giardini pubblici e presenza di molteplici soggetti di interesse operativo” sono le motivazioni che hanno spinto il sindaco Angelo Giuliani a disporre la chiusura notturna di un bar di corso Garibaldi, a Orte Scalo.

Con un’ordinanza valida fino al 31 agosto, Giuliani ha recepito la richiesta ricevuta dalla stazione dei carabinieri di Orte e ha imposto le serrande abbassate al locale tutte le sere a partire dalle 20 “al fine di poter consentire un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine”.

I militari, infatti, avevano fatto presente con una nota (citata nell’ordinanza) che le bottiglie abbandonate durante la notte rappresentavano un pericolo “per i bambini che nelle ore diurne usufruiscono dell’unica area gioco presente nel quartiere”. Inoltre “la maggior parte degli avventori che crea problemi nei pressi del bar sono i medesimi che frequentavano” due locali poco distanti, “poi chiusi a seguito di svariate denunce e segnalazioni”.

Ok alla limitazione dell’orario d’esercizio del locale anche dalla polizia locale, il cui “parere favorevole” alla misura è riportato dall’ordinanza.

Subito dopo la chiusura del bar, Giuliani ha imposto con un’altra ordinanza anche il divieto di somministrazione e vendita di bevande in contenitori di vetro su tutto il territorio comunale fino al 31 ottobre. “Nell’euforia – si legge nell’ordinanza – le bevande in contenitori di vetro possono far registrare episodi di uso improprio degli stessi, i cui frammenti, in caso di rottura, possono costituire serio pericolo per l’incolumità delle persone”.

Condividi la notizia:











22 agosto, 2020