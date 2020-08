“Diamo ai commercianti i soldi previsti per la Macchina di Santa Rosa”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - A chiederlo è Patrizia Notaristefano del movimento di Chiara Frontini

di Daniele Camilli

Viterbo – “Diamo ai commercianti i soldi che sarebbero dovuti servire per montare e smontare la macchina di Santa Rosa”. La richiesta arriva da Viterbo 2020, rivolta l’altra mattina al sindaco di Viterbo Giovanni Arena dalla consigliera Patrizia Notaristefano durante la seduta del consiglio comunale a palazzo dei Priori.

Il trasporto della macchina di Santa Rosa, previsto da sempre il 3 settembre, quest’anno non si farà. La decisione è ufficiale, e la causa è l’emergenza Covid. Resterebbero quindi da investire i soldi previsti per montaggio e smontaggio della macchina.



“Chiediamo di utilizzare somme – ha aggiunto Notaristefano – in favore dei commercianti di Viterbo. Tra settembre e ottobre ci troveremo a fare i conti con la situazione economica. La Caritas si è già mossa in questo senso, destinando dei soldi ai commercianti per non mandare a casa le persone. Chiediamo che il comune della nostra città faccia la stessa cosa. Sostenere l’occupazione dei nostri commercianti”.

29 agosto, 2020