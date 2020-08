Dieci bambini uccisi da un fulmine mentre giocavano a calcio

Arua – Sono stati colpiti da un fulmine mentre giocavano a calcio in strada. Dieci bambini sono morti nella città di Arua in Uganda.

I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, si erano rifugiati in una capanna con il tetto di paglia, poi colpita dalla scarica elettrica, per evitare la forte pioggia. Nove di loro sono stati uccisi sul colpo, mentre un altro è deceduto mentre si recava in ospedale. Tre sopravvissuti stanno ricevendo cure mediche presso una struttura regionale.

L’intera regione da alcuni giorni è colpita da forti piogge accompagnate da temporali.