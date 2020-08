Dipendente muore al lavoro, il corpo coperto con degli ombrelloni per non chiudere il supermercato

Brasile - La foto ha fatto il giro del web - La catena: "Chiediamo scusa"

Brasilia – Uno dei dipendenti muore d’infarto, coprono il corpo con degli ombrelloni per non chiudere il supermercato.

E’ successo a venerdì scorso a Recife, in Brasile. L’uomo deceduto, Moisés Santos, era un dipendente del supermercato, appartenente alla catena Carrefour.

I clienti, indignati, hanno scattato alcune foto che poi sono state pubblicate sui social e hanno fatto il giro del mondo. Scatenando rabbia e tristezza.

I responsabili di Carrefour per il Brasile hanno risposto alle richieste di chiarimento: “Chiediamo scusa per il modo assolutamente inadeguato con cui è stata affrontata una tragedia come il triste e improvviso decesso di un nostro dipendente, il signor Moisés Santos. Lasciare il punto vendita aperto, invece di chiuderlo immediatamente, è stato un grave errore”.

