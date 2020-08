Covid-19 - L'obiettivo è quello di arrivare a misure condivise su tutto il territorio nazionale - Nel weekend di Ferragosto alcuni governatori hanno emesso delle ordinanze apposite

Roma – Discoteche e sale da ballo, oggi riunione tra governo e regioni.

Alle 16 di oggi si terrà una riunione del coordinamento tra governo e regioni per fare un focus sulle discoteche, anche alla luce dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. La decisione dopo i provvedimenti di alcune regioni per limitare l’attività dei luoghi da ballo ed evitare così assembramenti di giovani nelle località turistiche.

Nel week end di Ferragosto alcuni governatori, come Stefano Bonaccini in Emilia Romagna e Luca Zaia in Veneto, hanno emesso delle ordinanze per evitare le chiusure, introducendo mascherina obbligatoria e dimezzando la capienza.

Alla riunione parteciperanno i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli. Scopo della riunione è quello di arrivare a misure condivise su tutto il territorio nazionale.

