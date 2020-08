Discoteche, il Tar del Lazio respinge il ricorso: “No alla riapertura”

Roma - Il tribunale: "Deve prevalere l'interesse pubblico alla salute"

Roma – Il Tar del Lazio respinge il ricorso, no alla riapertura delle discoteche.

La decisione era stata presa il 16 agosto dal ministero della salute dopo l’incremento di contagi da Coronavirus. Con la stessa ordinanza aveva introdotto l’obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio di assembramenti.

Immediatamente i gestori dei locali da ballo, attraverso il loro sindacato di categoria, il Silb, avevano presentato un ricorso al Tar. Oggi il presidente della terza sezione quater, con un decreto monocratico, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare urgente del sindacato, sottolineando come in momenti come questi “deve prevalere l’interesse pubblico alla salute”.

Si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa della decisione collegiale già fissata per la prima udienza utile, quella del 9 settembre.

19 agosto, 2020