Disperso in mare il cane di Andrea Bocelli, “Aiutateci a ritrovare Pallina”

Arzachena - L'appello dell'artista su Facebook - "Siamo addolorati e preoccupati"

Arzachena – Dramma in barca per Andrea Bocelli, disperso in mare il cane Pallina. E sul web scatta l’appello.

“Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto – scrive l’artista in un post su Facebook –

Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci. Ha il microchip ed è molto affettuosa… Sarà solo, sicuramente, molto impaurita”.

“Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino – prosegue – Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti”.

Chiunque abbia notizie utili, contatti: +393356383424 oppure info@andreabocelli.com.

22 agosto, 2020