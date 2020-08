Divieto di circolazione in via Casa di santa Rosa venerdì mattina

Viterbo - Comune - Dalle 7 alle 12 del 7 agosto sarà istituito il doppio senso di circolazione su corso Italia tra via Mazzini e piazza Verdi

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Divieto di circolazione il 7 agosto, dalle 7 alle 12, in via Casa di Santa Rosa. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione su corso Italia, nel tratto compreso tra via Mazzini e piazza Verdi.

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del VII settore (n. 265 del 4/8/2020), si rende necessario per permettere la sosta di due automezzi in via Casa di Santa Rosa e consentire i lavori di restauro e consolidamento del santuario di Santa Rosa.

Comune di Viterbo

Condividi la notizia:











5 agosto, 2020