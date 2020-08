Con Divino Etrusco torna la gara gastronomica

Tarquinia - Entro il 18 agosto il termine per presentare la ricetta di un primo piatto originale

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – A Tarquinia torna il Divino Etrusco (nel centro storico dalla città dal 19 al 23 agosto prossimi) e con esso anche la gara gastronomica tra cibo e cultura dedicata ai tanti appassionati di cucina e di enogastronomia che non svolgano attività professionale nel settore ma che vogliano cimentarsi in una sfida tra pentole e fornelli.

A ideare e coordinare l’appuntamento è Vittoria Tassoni, dell’associazione culturale Il Prezzemolino, con il patrocinio del comune di Tarquinia: i candidati avranno tempo entro il 18 agosto per proporre la ricetta con cui intendono partecipare: un primo piatto originale (di pasta fresca o secca, oppure di riso) eseguibile in un tempo massimo di due ore, che contenga riferimenti alla cucina regionale ed alla filosofia di Slow food, tanto negli ingredienti locali, quanto nella tecnica di preparazione e di presentazione.

I candidati hanno tempo sino al 18 agosto per far pervenire la loro candidatura e la ricetta (o le due ricette, poi sarà la giuria a scegliere la migliore) che vorrebbero realizzare. Le ricette dovranno contenere le seguenti indicazioni: ingredienti (per 4 o 5 persone), tempo di preparazione e tipi di cotture e l’indicazione di ulteriori elementi quali stagionalità delle materie prime, curiosità storiche e tipicità territoriale del piatto.

Spetterà poi alla giuria selezionare, a proprio insindacabile giudizio, le cinque ricette finaliste, con i proponenti che dovranno procedere all’esecuzione del piatto nella mattinata indicata dall’organizzazione nell’arco del periodo del Divino Etrusco. I finalisti e il vincitore saranno omaggiati con premi messi a disposizione dal Lions club di Tarquinia e dall’associazione Il Prezzemolino.

L’edizione 2020 del Divino Etrusco, inserita nell’ambito di “Lazio delle meraviglie” della regione Lazio, è organizzata dal comune di Tarquinia con la collaborazione della proloco Tarquinia e il polo museale del Lazio e con il patrocinio della provincia di Viterbo e della camera di commercio di Viterbo.

