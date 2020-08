Diocesi - Oggi, sabato 8 agosto alle ore 18,30 in cattedrale, la celebrazione presieduta dal vescovo Lino Fumagalli - VIDEO E FOTO - ALLE 18,30 LA DIRETTA DELLA CELEBRAZIONE

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Don Nicola Migliaccio sarà consacrato sacerdote.

Sabato 8 agosto alle ore 18,30 in cattedrale la celebrazione presieduta dal vescovo di Viterbo mons. Lino Fumagalli.

La diocesi di Viterbo è in festa per un nuovo sacerdote. Don Nicola Migliaccio, originario di Latera, sarà consacrato sacerdote durante la celebrazione della messa presieduta dal vescovo di Viterbo mons. Lino Fumagalli nella cattedrale di Viterbo.

Ha frequentato il seminario diocesani di Viterbo e ha compiuto il cammino di formazione presso l’istituto teologico San Pietro conseguendo il baccalaureato in sacra teologia.

In questi anni di formazione ha svolto il suo servizio pastorale presso le parrocchie di Latera, San Lorenzo Nuovo e Vetralla.

Don Nicola celebrerà la prima messa domenica 9 agosto a Latera alle ore 18.30 presso lo stadio comunale “F. Napoleoni”.

La diocesi seguirà in diretta entrambe le celebrazioni e trasmetterà in streaming sui canali diocesani Facebook: viterbo DiocesInforma e su YouTube: Viterbo DiocesiTV. A motivo dell’emergenza sanitaria in corso i posti in cattedrale sono contingentati. Per coloro che non riusciranno ad entrare in cattedrale è stata allestita anche la sala Alessandro IV nel Palazzo dei Papi per seguire la diretta.

don Emanuele Germani

Direttore Comunicazioni Sociali

Parrocchia in festa per l'ordinazione sacerdotale di don Nicola Migliaccio

8 agosto, 2020