Viterbo - Aveva sessant'anni - Il corpo trovato da un passante

Viterbo – Donna precipita dal tetto di casa e muore.

Una signora di sessant’anni, G.J., è caduta ieri dal tetto di casa, a Viterbo, in via Bonaventura Tecchi, quartiere Villanova.

Non è chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario; la signora non ha lasciato biglietti.

L’allarme è scattato all’ora di pranzo, intorno alle 13. Un passante ha visto il corpo della donna immobile a terra e ha chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti subito vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 che ha caricato la sessantenne in ambulanza per portarla d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Belcolle di Viterbo. Quando i sanitari sono arrivati al suo capezzale, era in condizioni gravissime ma era viva e respirava ancora.

È morta a Belcolle dopo alcune ore, nel pomeriggio, intorno alle 16,30. Troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

24 agosto, 2020