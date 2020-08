Donna precipitata dal tetto, oggi l’addio a Franca Pagliaccia

Montefiascone - Il funerale si terrà nella chiesa di San Giuseppe alle Mosse alle 17

Montefiascone – Oggi pomeriggio i funerali di Franca Pagliaccia, la donna precipitata ieri dal tetto.

La celebrazione funebre si terrà nella chiesa di San Giuseppe alle Mosse alle 17.

Ieri mattina Franca Pagliaccia è precipitata dal tetto nella frazione Mosse, a Montefiascone, in via Carpine.

La sua morte ha lasciato sgomento tutto il paese. Aveva 80 anni ed era conosciuta e stimata da tutti. Ha passato una vita a coltivare la terra ed era in pensione.

Stando alle prime indiscrezioni la donna, che abitava in un poggio, avrebbe percorso pochi metri dalla sua abitazione. Camminando attraverso un passaggio la donna sarebbe arrivata su un tetto di via Carpine e lì è avvenuta la tragedia.

Sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’era già nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso e per riuscire a capire la dinamica.

La salma sarà esposta nella casa funeraria “La speranza” in via G. Contandini a Montefiascone. La donna lascia marito e figli.

4 agosto, 2020