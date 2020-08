Tribunale - Orte - Il 31 luglio scorso la sentenza del giudice Bonato che ha messo fine alla diatriba

Orte – (f.b.) – Dopo 8 anni ottiene il cortile “conteso” con l’ente Ottava medievale.

23 metri quadrati di spazio esterno che sorgono tra due immobili del centro storico di Orte, con accesso da via Garibaldi. Questo l’oggetto del contendere che per anni ha visto contrapposti l’Ottava medievale, ovvero l’ente che si occupa di organizzare eventi e manifestazioni in paese, e un privato cittadino, difeso dall’avvocato Luciano Laureti.

Il cortile in realtà misura in totale 44 metri quadrati: 21 di questi erano già a tutti gli effetti di proprietà dell’assistito del legale Laureti, gli altri 23 erano invece utilizzati dall’ente Ottava medievale per riporre una serie di attrezzature e oggetti di un ristorante che si trova, appunto, nell’immobile vicino.

Il cliente dell’avvocato Luciano Laureti aveva comprato all’asta l’immobile nel 2012 con annesso cortile di 44 metri quadrati. Dal settembre di quell’anno il nuovo proprietario aveva provato in tutti i modi a rivendicare la totalità dello spazio esterno, ma i 23 metri quadrati occupati dall’Ottava medievale non erano mai stati liberati. La questione non si era risolta nemmeno tramite un procedimento di mediazione.

Dopo quattro anni, nel 2016, l’Ottava medievale chiama il vicino di immobile di fronte a giudice Bonato per ottenere la piena proprietà del cortile. Ora, dopo altri quattro anni, il 31 luglio scorso il tribunale ha deciso di respingere la richiesta dell’Ottava medievale e di concedere all’assistito dell’avvocato Laureti, la piena disponibilità dell’area esterna.

9 agosto, 2020