Dottorato in “Engineering for energy and environment”, le iscrizioni fino al 31 agosto

Viterbo - Previste 11 borse di studio - Il professore Danilo Monarca: "Il test di ingresso per ingegneria è il 9 settembre, per scienze agrarie e forestali dall'8 all'11 con procedura online"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Scadono il 31 agosto le domande per partecipare al concorso di ammissione al 36esimo ciclo del dottorato di ricerca internazionale in “Engineering for energy and the environment.

Si tratta di un dottorato di ricerca multidisciplinare con due curriculum, con connotazione industriale, “Energy and engineering systems” e “Biosystems and environment”, con sede amministrativa presso il dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (Deim) in collaborazione con il dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (Dafne) dell’Unitus.

Tutte le 11 borse di studio sono legate a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, su temi come la fusione termonucleare, la robotica biomeccanica, le energie rinnovabili, la valorizzazione della biomassa ed il monitoraggio ambientale.

“I dottorandi – precisa il coordinatore professore Danilo Monarca – lavoreranno perciò a stretto contatto con il mondo della ricerca e il mondo del lavoro, perché il dottorato di ricerca non è solo una tappa imprescindibile per chi vuole intraprendere la carriera accademica, ma è anche un percorso formativo che offre la possibilità di entrare nel mondo del lavoro con una posizione di maggior prestigio e di più alto livello retributivo rispetto alla laurea magistrale”.

“Il dottorato di ricerca in ‘Engineering for Energy and the Environment’ – precisa Danilo Monarca – è l’ultimo livello della filiera formativa in ingegneria dell’università della Tuscia, dopo la laurea magistrale in Ingegneria meccanica e la laurea triennale in Ingegneria industriale. Il curriculum in ‘Biosystems and environment’ rappresenta un’opportunità anche per i laureati nelle scienze agrarie e forestali. Gli studenti che volessero intraprendere gli studi in ingegneria potranno sostenere il test di ingresso il 9 settembre 2020, quelli interessati alle scienze agrarie e forestali potranno usufruire dei test online per i corsi di area umanistica e scientifica tutti i giorni dall’8 all’11 settembre compresi”.

Università della Tuscia

17 agosto, 2020