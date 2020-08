Due giovani stiliste viterbesi alla Gdd fashion week

Cronaca - La manifestazione si svolgerà il 25, 26 e 27 agosto al parco della Grotta di Amantea

Viterbo – Gaia Proietti Colonna e Laura Giusti, studentesse all’stituto di moda Fotu a Viterbo, sono fra le 20 giovani stiliste selezionate per le fasi finali della Gdd fashion week, un contest di moda al sostegno dei giovani talenti dedicato alla promozione delle eccellenze del made in Italy.

Le due giovani ragazze hanno già superato una preselezione che ha portato da 300 a 20 il numero di candidate, sviluppando tre creazioni sulla base del tema della manifestazione, scelto dagli organizzatori: la moda fra 10 anni.

Il fine ultimo della Gdd fashion week è infatti chiaro: la moda, il design e, più in generale, l’arte e la creatività sono elementi che possono interagire tra loro per favorire uno sviluppo sostenibile e compatibile con l’ambiente e con le propensioni umane, in applicazione degli obiettivi definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni unite.

La kermesse avrà luogo le sere del 25, 26 e 27 agosto al parco della Grotta di Amantea. Oltre alle sfilate dei tre abiti realizzati da ogni concorrente, la manifestazione vedrà la partecipazione di una giuria qualificata, brand affermati e professionisti della moda che al termine nomineranno: il vincitore del premio della stampa decretato dalla nota rivista di moda “La mia boutique”, che offrirà al giovane fashion designer la pubblicazione di un servizio fotografico sulla stessa e verrà inoltre premiato lo stilista vincitore del contest con una borsa di studio.

19 agosto, 2020