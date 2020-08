Il giornale di mezzanotte - Bagnoregio - Il messaggio del maestro Giuseppe Tornatore in occasione della cerimonia di inaugurazione avvenuta il 4 agosto - Il sindaco Profili: "E' stato un regalo bellissimo" - VIDEO

Bagnoregio – “E’ bellissimo che i nomi di Sordi e Fellini si ritrovino insieme come simbolo del ponte di Civita”.

E’ il videomessaggio del maestro Giuseppe Tornatore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore italiano, inviato in un’occasione particolare: il ponte che porta alla città che muore è stato infatti dedicato ai due pilastri del cinema italiano.

“Mi scuso di non essere lì con voi – dice Tornatore – ma, allo stesso tempo, non potevo non mandarvi un messaggio in questa circostanza così significativa di intitolare il ponte di Civita a Sordi e Fellini.

Mi sembra una cosa bellissima, mi complimento con chi ha avuto questa idea e l’ha anche promossa sino a realizzarla. Sono due figure eccelse del nostro cinema. Due personaggi molto amati dal pubblico italiano e internazionale che, come voi sapete, hanno avuto un legame con Civita e con il suo contesto.

Insomma, Alberto Sordi girò un film, interpretando uno dei suoi personaggi più significativi, proprio a Civita di Bagnoregio, diretto da Luigi Zampa che si chiamava ‘Contestazione generale’. Federico Fellini ha girato nelle contrade di Bagnoregio uno dei suoi film più importanti, ‘La strada’.

Ecco, loro erano due grandi amici e avevano lavorato insieme e hanno sfiorato più volte l’opportunità di lavorare di nuovo insieme. Il fatto che adesso i loro nomi si ritrovino uno accanto all’altro, come simbolo del ponte di Civita di Bagnoregio, mi sembra una cosa bellissima.

Questi due amici si ritrovano insieme, seppur simbolicamente, in un luogo a noi così caro. Vi ringrazio moltissimo e vi auguro di vivere una bella cerimonia, un bel momento festoso e vi ringrazio tutti. Spero di ritornare presto a Civita”.

“E’ stato un bel regalo – commenta il sindaco profili -. Lo avevo invitato e non potevo non farlo, visto che sono più di 20 che ha casa qui e si trova spesso con noi. E’ un simbolo del cinema italiano, chi meglio di lui quindi. Sono felice che l’idea gli sia piaciuta”.

6 agosto, 2020