Elezioni comunali, domani il M5s vota sulle alleanze coi partiti

Politica - Fino a venerdì alle 12 gli iscritti a Rousseau potranno decidere anche di estendere il mandato zero ai consiglieri comunali

Roma – Alleanze coi partiti tradizionali sì o no? Domani gli iscritti al Movimento 5 stelle si ritroveranno sulla piattaforma Rousseau per decidere se modificare o meno un altro dei capisaldi del partito fondato da Beppe Grillo.

Nei due quesiti proposti dal capo politico Vito Crimi, gli attivisti pentastellati potranno votare per autorizzare le alleanze coi partiti tradizionali anche alle elezioni comunali e per estendere il cosiddetto “mandato zero” anche ai consiglieri comunali.

“Il limite al mandato elettorale – spiega Crimi – era stato pensato principalmente per parlamentari e consiglieri regionali. Ma con il tempo ci si è resi conto di quanto fosse difficile paragonare l’attività politica che si svolge in Parlamento e nei consigli regionali, a quella che si realizza in un consiglio comunale: qui il professionismo della politica è quasi inesistente e senza un puro, sincero, spirito di servizio, è difficile andare avanti. A fronte di tali riflessioni, è arrivato il momento di interrogarci sul mandato da consigliere comunale, sul suo valore e sulle sue prospettive”.

Per quanto riguarda la possibilità di aprire alle alleanze coi partiti, Crimi ricorda che “il nostro regolamento prevede che a livello locale si possano promuovere alleanze con liste civiche”, tuttavia “in alcuni comuni sono stati avviati dei percorsi di confronto e condivisione di programmi che potrebbero far convergere in coalizione non soltanto liste civiche, ma anche il Partito democratico. Pertanto gli iscritti saranno chiamati a decidere sulla proposta di autorizzare il capo politico, sentito il comitato di garanzia, a valutare la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative oltre che con le liste civiche anche con i partiti tradizionali”.

Il voto sarà aperto dalle 12 di domani alle 12 di venerdì per tutti gli iscritti certificati a Rousseau da almeno sei mesi.

12 agosto, 2020