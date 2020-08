Elezioni comunali, pubblicata la disciplina per la par condicio sui mezzi d’informazione

Politica - Lo fa sapere in una nota la prefettura di Viterbo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – S’informa che nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 195 del 5 agosto 2020 sono stati pubblicati i provvedimenti in data 22 luglio della commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d’informazione relative alle campagne per le elezioni comunali dei mesi di settembre e ottobre 2020.

Prefettura di Viterbo

12 agosto, 2020