“Era un uomo buono e onesto, lascia un profondo dolore in tutti noi…”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Il cordoglio di amici e parenti per la prematura scomparsa del maresciallo dell'esercito di stanza alla caserma Soccorso Saloni, Fabio Vincenti di anni 54

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il 3 agosto รจ prematuramente scomparso il maresciallo dell’esercito di stanza alla caserma Soccorso Saloni di Viterbo, Fabio Vincenti di anni 54.

La repentina dipartita per un male incurabile lascia in chi lo conosceva come uomo buono ed onesto un profondo dolore. Originario della Puglia viveva da tantissimi anni nel viterbese dove si era perfettamente inserito.

Gli amici, Walter e Maria Pasqua si stringono alla famiglia d’origine, alla moglie Silvia al figlio Gabriele, ai suoceri Giampiero e Anna ai cognati Elisa e Riccardo.

Walter Selva

4 agosto, 2020