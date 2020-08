“Erba alta agli incroci, rischio per automobilisti, ciclisti e motociclisti”

Vetralla - La segnalazione di Forza Italia all'amministrazione comunale

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Sicurezza stradale, un servizio trascurato da questa amministrazione, lo sfalcio sugli incroci è sempre più occasionale con conseguente aumento del rischio per ciclisti, motociclisti e autovetture.

Erba alta sugli incroci stradali, che diventano vere e proprie trappole, anti sicurezza. Sono diverse le segnalazioni pervenute da cittadini “Vittime della strada”, che hanno denunciato il grave pericolo dovuto all’erba molto alta sui margini, in particolare nei pressi degli incroci delle strade comunali, tra le tante mettiamo in evidenza “con foto inviate da un cittadino” l’incrocio del cimitero vecchio con accesso sull’Aurelia dove per chi percorre quella strada rischia di trovarsi in un brutto sinistro stradale per la poca visibilità a causa di cespugli erbosi che non consentono una buona visuale per uscire.

Siamo certi che l’amministrazione possa presto intervenire e mettere in sicurezza le strade laddove il rischio è evidente.

Forza Italia Vetralla

19 agosto, 2020