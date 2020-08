Esplosione in un campo profughi in Camerun, 18 morti e 11 feriti

Nguetchewe - Le autorità sospettano che dietro l'attacco ci siano i combattenti islamici di Boko Haram

Nguetchewe – L’Unhcr, l’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, riferisce che a Nguetchewe, nell’estremo nord del Camerun, è avvenuta un’aggressione armata all’interno di un campo profughi.

Si sarebbe trattato di un ordigno esplosivo, probabilmente una granata, che ha ucciso almeno 18 persone e ferite 11.

Non sono noti per ora i responsabili dell’azione, ma le autorità locali, come riporta Reuters, sospettano che l’aggressione possa essere stata organizzata da Boko Haram, la milizia islamica proveniente dalla Nigeria.

Dall’inizio del 2020 il Camerun ha registrato 87 attacchi da parte dei combattenti di Boko Haram lungo il confine con la Nigeria.

4 agosto, 2020