Esplosioni a Beirut, 27 morti e 2500 feriti

Beirut - Due deflagrazioni da una nave carica di fuochi d'artificio - Tra gli uomini colpiti ci sarebbe anche un militare italiano

Condividi la notizia:











Beirut – Due esplosioni in zona porto, pare dovute allo scoppio di una nave carica di fuochi di artificio, hanno causato la morte di 27 persone e ne hanno ferite oltre 2500.

Il premier Hassan Diab: “Era lì dal 2014, i responsabili pagheranno”.

La Croce Rossa libanese ha riferito di una vera e propria catastrofe, di un gran numero di persone sepolte sotto le macerie e ha rivolto un appello urgente per chiedere sangue.

Tra i feriti ci sarebbe anche un militare italiano, il caporale maggiore Roberto Caldarulo, che fortunatamente non versa in gravi condizioni. Altri militari italiani facenti parte dell’unità del contingente italiano in Libano sono sotto osservazione in stato di choc.

Il premier Hassan Diab ha deciso per domani una giornata di lutto nazionale.

Vaste zone del porto sono state rase al suolo e danneggiati centinaia di edifici tra cui anche la residenza del presidente.

Non è noto perché il materiale esplosivo fosse conservato così vicino al porto.

Le autorità israeliane hanno detto “di non aver nulla a che vedere con le esplosioni”. Il ministro degli Esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha commentato l’accaduto dicendo che sarebbe stato “un incidente” causato da un incendio.

Condividi la notizia:











4 agosto, 2020