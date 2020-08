Etruscherie, esoterismo, miti di fondazione medievale, simboli alchemici, suggestioni dantesche…

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Prosegue la programmazione di “Viterbo si racconta”, appuntamento a sabato 22 agosto alle ore 21

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Continuano gli appuntamenti del ciclo di visite guidate “Viterbo si racconta” dell’ufficio turistico di Viterbo. La programmazione continuerà per tutto il mese di agosto e settembre alla scoperta delle peculiarità della città dei Papi.

Il prossimo incontro è previsto per questo sabato 22 agosto sul far della sera, appuntamento infatti alle 21 proprio all’ufficio turistico per iniziare l’esplorazione della Viterbo più nascosta: etruscheria esoterica, miti di fondazione medievale, simboli alchemico-ermetici e suggestioni dantesche.

Tutte tracce lasciate per noi ad imperitura memoria di coloro che abitarono la vetus urbs secoli e secoli fa e che resero la città così affascinante anche agli occhi del sommo poeta, Dante Alighieri.

Il trekking urbano sulle orme dei misteri viterbesi avrà una durata di circa due ore, il costo di partecipazione è di 8 euro a persona ed è richiesta la prenotazione entro le 19 di venerdì 21. Per ogni informazione l’ufficio è contattabile ai seguenti recapiti: 0761 226427, info@visit.viterbo.it, messaggio privati sui maggiori social.

19 agosto, 2020