FdI ufficializza la candidatura a sindaco di Luca Giampieri

Civita Castellana - Elezioni comunali - Centrodestra spaccato

di Giuseppe Ferlicca

Civita Castellana – La porta, Lega e Forza Italia l’avevano lasciata aperta, ma Fratelli d’Italia non sembra intenzionata a varcarla.

La rottura nel centrodestra a Civita Castellana in vista delle elezioni comunali resta e domani sarà sancita da un altro passaggio ufficiale.

FdI presenta il proprio candidato sindaco e le liste collegate. Luca Giampieri, consigliere comunale uscente è la scelta del partito di Giorgia Meloni ed era stato proposto alla coalizione al completo. Ritenevano che fosse la volta giusta per esprimere un nome, ma la Lega non ha ceduto.

La scorsa settimana ha formalizzato la candidatura di Matteo Massaini e Forza Italia si è già schierata con la formazione del senatore Fusco.

Possibile anche un ticket Massaini (Lega) sindaco e Claudio Parroccini (FI) vice. Gli azzurri la volta scorsa hanno corso per proprio conto, stavolta hanno preso una strada diversa.

Domani si capiranno le intenzioni di Fratelli d’Italia. All’incontro, oltre ai portavoce Giampieri (provinciale) e Gasperini (comunale), ci sarà anche il deputato Mauro Rotelli.

Nel partito si stanno definendo le strategie in vista dell’appuntamento elettorale e non sono escluse sorprese. Una circola da giorni e vedrebbe Alberto Cataldi, vicesindaco uscente, non ripresentarsi, mentre dalla Lega si potrebbe unire qualche ex consigliere deluso. Un paio, forse anche tre.

10 agosto, 2020