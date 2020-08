“Febbre del Nilo”, 10 persone contagiate nel lodigiano dalle punture di zanzara

Cronaca - Il Comune di Lodi dispone interventi straordinari di disinfestazione e bonifica ambientale

Cronaca – Sono 10 le persone contagiate nel lodigiano dalla “febbre del Nilo”, una malattia provocata dalla puntura delle zanzare.

A trasmettere il virus possono essere sia le zanzare di tipo normale che quelle tigre. Tendenzialmente il sistema immunitario umano è in grado di difendersi dalla malattia, ma in alcuni casi più rari possono manifestarsi sintomi come la febbre, a volte anche alta, vomito, nausea e debolezza muscolare.

Le persone ricoverate per la febbre del Nilo nel lodigiano sono tutti di età compresa tra i 49 e i 79 anni e presentano sintomi molto diversi tra loro.

Importante per prevenire questa malattia è la disinfestazione contro le zanzare. Visti i casi nel lodigiano, il comune di Lodi ha comunicato sul proprio sito di aver disposto interventi straordinari di disinfestazione e di bonifica ambientale.

Il comune di Lodi chiede però anche la collaborazione dei propri cittadini. L’amministrazione ha infatti raccomandato alla popolazione di svuotare i sottovasi e gli annafiatoi dove l’acqua piovana potrebbe accumularsi, di ridurre nei limiti del possibile gli annaffiamenti, di mantenere in efficienza le grondaie e i tombini nei cortili e di eliminare tutti i ristagni di acqua, nei giardini, sui balconi, nelle cantine.

19 agosto, 2020