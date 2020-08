A Ferragosto due ragazzi vanno in un locale e risultano positivi, allarme tra i giovani della Tuscia

Coronavirus - È successo ad Anguillara - La Asl Roma 4: "Mettetevi in autoisolamento e fate il test" - Il sindaco di Nepi: "Alla serata anche nostri ragazzi"

Nepi – Coronavirus, a Ferragosto due ragazzi vanno in un locale di Anguillara e poi risultano positivi. Scatta l’allarme, soprattuto tra i giovani. Anche nella Tuscia.

L’appello della Asl Roma 4, in cui rientra il comune di Anguillara: “In relazione alla positività al Covid-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati al locale Malaspina di Anguillara Sabazia, la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in auto isolamento”.

Dalle 14,30 di domani, giovedì 20 agosto, via ai tamponi. “I test rapidi ai frequentatori del locale verranno effettuati – fa sapere la Asl Roma 4 – all’ospedale Padre Pio di Bracciano con il prezioso contributo dello Spallanzani e dell’Uscar. I test verranno effettuati anche il 21 e 22 agosto dalle 9 alle 18. Contattare la Asl prima di recarsi sul posto per comunicare tutti i dati e agevolare le operazioni di registrazione. Sono a disposizione cinque linee telefoniche (‪06 96669 258‬/255/261/265/277) dove operatori Asl risponderanno dalle 11 alle 16 alle domande degli utenti”.

Anguillara dista pochi chilometri dalla Tuscia. Solo una ventina dal comune più a sud della provincia: Oriolo Romano, che ha rilanciato l’allarme della Asl Roma 4. La stessa cosa è stata fatta dall’amministrazione di Bassano Romano, Caprarola, Sutri e Nepi.

Il sindaco di Nepi Franco Vita fa sapere: “Ci risulta che dei nostri ragazzi l’hanno frequentata nei giorni 14 e 15 agosto. A seguito della mia ordinanza del 17 agosto gli interessati sono obbligati a restare in isolamento e a recarsi, muniti di impegnativa del loro medico curante, presso una struttura ospedaliera autorizzata ad eseguire il test. Solo dopo l’esito negativo del test potranno uscire. Mi riferiscono, al contrario, che qualcuno, senza alcun senso di responsabilità, frequenti qualche locale pubblico senza neanche indossare la mascherina. Nel condannare l’irresponsabilità di questi comportamenti, ricordo che rischiano pesanti sanzioni pecuniarie e denuncia alla procura della Repubblica. Pertanto si sottopongano immediatamente all’esame del test Covid-19. Da accertamenti ne conosciamo i nomi. Le forze dell’ordine faranno le dovute indagini e se gli interessati non si saranno sottoposti al test verranno immediatamente sanzionati e sottoposti in regime di quarantena fini all’esito del tampone negativo”.

19 agosto, 2020