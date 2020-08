Otto nuovi positivi di rientro da Sardegna, Etiopia e Costa d’Avorio

Coronavirus nell'Alto Lazio - Due giovani infetti scoperti nella Tuscia - Al via l'indagine sierologica nelle scuole: coinvolti circa 5mila 600 viterbesi

Viterbo – Coronavirus nell’Alto Lazio, otto nuovi positivi: due nella Tuscia di rientro dalla Sardegna e sei nel territorio dell’Alto Lazio. Di questi ultimi, uno di ritorno dall’Etiopia e un altro dalla Casta d’Avorio.

Ieri, mercoledì 19 agosto, altri due casi sono stati registrati nella Tuscia. Si tratta di due giovani di rientro dalla Sardegna, un ragazzo di Marta e una ragazza di Roma. “Quest’ultima – puntualizza la Asl di Viterbo – non viene conteggiata nel totale dei cittadini con positività al Covid-19 residenti o domiciliati nella Tuscia in quanto ha scelto di eseguire l’esame diagnostico all’ospedale di Belcolle, ma non è fisicamente presente nel territorio provinciale”. La giovane sarebbe stata a Porto Rotondo, ma è da appurare se il cluster è quello della festa a cui hanno preso parte diversi ragazzi romani.

Nella Tuscia dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 489 persone, 444 sono guarite. Salgono a venti gli attualmente positivi. Otto pazienti sono a Viterbo (un’anziana è ricoverata nel reparto di malattie infettive di Belcolle), due a Civita Castellana, uno a Blera, Capodimonte, Marta , Montefiascone, Nepi, Tarquinia, un 30enne statunitense è in convalescenza a Bassano in Teverina, un 19enne di Grotte di Castro, un uomo del Bangladesh residente a Orte e una ragazza di Sutri che lavora in una residenza per anziani della provincia di Roma. A questi vanno aggiunti i due migranti che si trovano nel centro di accoglienza di Orte.

In quarantena ci sono 199 persone, mentre 4mila 397 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare. Finora sono stati fatti 18mila 612 tamponi, 184 nelle ultime 24 ore.

Anche nella Tuscia, come nel resto del Lazio, non si ferma l’indagine regionale di sieroprevalenza sui sanitari e sulle forze dell’ordine. Finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 4mila 998 test. Su 95 (l’1,90%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo pure al Covid.

Intanto inizia oggi, anche nella Tuscia, l’indagine regionale di sieroprevalenza su insegnanti, collaboratori scolastici e alunni con disabilità. Sottoporsi al test non è obbligatorio, ma le adesioni sono già 2mila 350 su un numero stimato di 5mila 600 figure professionali presenti negli istituti viterbesi. La procedura ricalcherà quella seguita nello screening del personale sanitario e delle forze dell’ordine. Sei i punti prelievo nella Tuscia: a Viterbo la Cittadella della salute e Belcolle, poi gli ospedali di Acquapendente, Civita Castellana, Montefiascone e Tarquinia.

Ogni settimana, fino al 14 settembre, possono essere eseguiti ben 2mila test. Ma si inizia a step: entro domenica i primi 64 e la prossima settimana altri settecento.

Ritornando all’andamento del Coronavirus, ieri sei nuovi casi nel territorio della Asl Roma 4. Una donna di Santa Marinella di ritorno dall’Etiopia e un’altra di Canale Monterano di rientro dalla Costa d’Avorio. Poi un uomo di Cerveteri e un altro di Morlupo e due donne di Civitavecchia e Sacrofano.

Quarantasei gli attualmente positivi: dodici a Cerveteri, nove a Civitavecchia, sei a Santa Marinella, tre ad Anguillara e Castelnuovo di Porto, due a Bracciano, Formello, Riano e Sacrofano, uno a Campagnano, Canale Monterano, Capena, Ladispoli e Morlupo.

Finora sono guariti 776 pazienti e sono stati fatti 19mila 529 tamponi.

Ieri la Asl Roma 4 ha lanciato un allarme, che sta facendo preoccupare anche la Tuscia. “In relazione alla positività al Covid-19 di due ragazzi individuati ai drive-in e che nella sera del 14 e 15 agosto si sono recati al locale Malaspina di Anguillara Sabazia, la Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato il locale in questi due giorni a mettersi in auto isolamento”. E dalle 14,30 di oggi, giovedì 20 agosto, via ai tamponi all’ospedale Padre Pio di Bracciano.

Anguillara dista pochi chilometri dalla Tuscia. E il sindaco di Nepi, Franco Vita, fa sapere: “Ci risulta che dei nostri ragazzi l’hanno frequentata nei giorni 14 e 15 agosto e sono obbligati a restare in isolamento e a eseguire il test. Solo dopo l’esito negativo potranno uscire. Mi riferiscono, al contrario, che qualcuno, senza alcun senso di responsabilità, frequenti qualche locale pubblico senza neanche indossare la mascherina”.

In Sabina nessun nuovo contagio ma tre guariti, tutti di origine afghana. I malati scendono così a ventidue. In sorveglianza domiciliare ci sono 129 persone, tutte asintomatiche. Nelle ultime 24 ore, in 14 ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 489 (152 a Viterbo; 337 in provincia)

Attualmente positivi: 20 + 2 migranti a Orte

Guariti: 444

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 1 a Belcolle

In quarantena: 199

Usciti dalla quarantena: 4397

Comuni con ancora positivi

Viterbo: 152 casi (6 morti e 138 guariti)

Montefiascone: 36 casi (3 morti e 32 guariti)

Tarquinia: 25 casi (1 morto e 23 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 10 casi (9 guariti)

Civita Castellana: 9 casi (7 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (3 guariti)

Sutri: 4 casi (3 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Nepi: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio)

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Acquapendente: 15 casi (1 morto e 14 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Oriolo Romano: 10 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Soriano nel Cimino: 6 casi (6 guariti)

Vignanello: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Vetralla: 5 casi (5 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Ronciglione: 4 casi (4 guariti)

Vitorchiano: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Gradoli: 3 casi (1 morto e 2 guariti)

Bagnoregio: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 2 casi (2 guariti)

Graffignano: 2 casi (2 guariti)

Monte Romano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

20 agosto, 2020